Torna Pellegrini, Sanches resta ai box

Contro l'Udinese non ci sarà Sanches, il quale non si è potuto allenare nei giorni che precedevano la partita a causa di un problema muscolare. Ha potuto svolgere solamente le ultime due sedute, troppo poco per sperare di giocare. Appuntamento, dunque, a giovedì contro il Servette.

Procede il recupero di Smalling: da una decina di giorni si è sottoposto a nuove cure che hanno eliminato il dolore tendineo. Nei prossimi giorni svolgerà lavoro differenziato e potrebbe rientrare prima della fine del 2023.

La formazione contro l'Udinese è praticamente obbligata e al momento l'unico ballottaggio vede Paredes in vantaggio su Bove.

(Il Messaggero)