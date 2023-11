Tiago Pinto: "Bravi con Paulo e Lukaku, ma non possiamo prendere top player"

Tiago Pinto difende il suo lavoro, ricorda i 150 milioni incassati e sembra quasi un ex quando parla al passato. Forse anche per questo non dà indicazioni sul suo futuro in giallorosso: "Sono cose di cui si parla internamente, l'importante sono solo la Roma e il suo futuro". È accaduto durante il Social Football Summit in cui il dirigente della Roma è salito sul palco per raccontare il suo metodo di lavoro. [...]

"Nel nostro database con cinquemila giocatori, il 90% dei calciatori di fascia A non possiamo prenderli. Non ci sono le capacità finanziarie, poi magari siamo stati bravi in situazioni come quelle di Dybala e Lukaku". [...] Pinto si contrappone indirettamente anche a Mourinho che spesso chiede giocatori più pronti da ingaggiare: "Il mercato incide per il 20-30% sul risultato. Il resto dipende dalle persone che lavorano, circa 100, in una squadra". [...] Difficile, invece, per il momento una squadra B che possa contribuire alla crescita: "È un ragionamento che stiamo affrontando, ma in questo contesto italiano non sono ancora convinto che possa essere importante".

(Il Messaggero)