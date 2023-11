Tensione Smalling, Mourinho è seccato

Ieri Chris Smalling era a Londra per un controllo al ginocchio infortunato da un ortopedico, Andy Williams, lo stesso che ha operato Abraham. L'inglese si è fermato dopo Roma-Milan per risolvere il problema che lo infastidiva dall'inizio della preparazione, la speranza era di recuperarlo dopo la sosta di ottobre ma, dopo aver provato un paio di blandi allenamenti in gruppo prima del Monza, ha chiesto di frenare di nuovo.

Mourinho alterna stati d'animo a seconda dei giorni: una volta irritato, una volta furibondo. È molto deluso dal comportamento del difensore e si sarebbe aspettato una maggiore inclinazione al sacrificio, tipica di altri giocatori della rosa. Smalling, inoltre, è attentissimo alla dieta vegana e restio all'assunzione di farmaci, soprattutto antidolorifici. Per questo ha bisogno di superare l'infortunio definitivamente per evitare di soffrire in allenamento. Non ci sono controindicazioni, secondo gli esami effettuati dalla Roma: dipende dalle percezioni del giocatore.

Dopo il consulto inglese, al quale ha partecipato anche un medico della Roma, è stata scongiurata l'operazione. La sensazione è che ci sarà da attendere perché la tendinite si è cronicizzata e richiederà tempo per essere smaltita. Impensabile che il difensore possa giocare con Lecce e Slavia Praga ed è prevedibile che salti anche il derby per tornare disponibile contro l'Udinese.

