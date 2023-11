Tensione: cento tifosi senza ticket

C'era molta preoccupazione a Praga per possibili scontri tra le tifoserie, dopo il precedente turbolento della partita d'andata. Fortunatamente non si registrano incidenti gravi, anche grazie all'imponente servizio di polizia. All'esterno della Fortuna Arena abbiamo visto un corteo composto da una ventina tra volanti e camionette che separava i 1.300 romanisti dal caldissimo pubblico di casa. C'è stata solo un po' di tensione agli ingressi perché c'erano almeno un centinaio di italiani senza biglietto che premevano per entrare: considerando che lo stadio era tutto esaurito, 20.000 spettatori, non c'era proprio spazio disponibile. (...)

(corsport)