Tenera Roma

Empatia, famiglia, bravi ragazzi. Il quadro dello spogliatoio dipinto da Mourinho è idilliaco, il problema è che forse ha capito come avere dei 'bad boys' in squadra non sarebbe affatto male. In conferenza stampa ha puntato i riflettori sui suoi ragazzi, non risparmiando neppure Smalling: "L'infortunio c'è, ma Chris non è uno che sa giocare soffrendo, si tira un po' indietro. Speriamo torni prima del 2024".

Successivamente si è soffermato sul mal di trasferta: "Dobbiamo dare sicuramente di più. In trasferta ci manca un po' di mentalità che ho sempre avuto durante la mia carriera, ovvero godere l'antagonismo che c'è giocando fuori casa. Con alcune squadre mi piaceva giocare più fuori casa che in casa perché quella gang di 'banditi' andava fuori casa e godeva nel fare ciò. Tra noi invece c'è gente a cui piace il conforto di casa perché quando esce gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce".

Non ci sarà Sanches, mentre tornerà Dybala dall'inizio, il quale ha collezionato 10 reti e 7 assist contro l'Udinese.

"Ieri ho parlato con i Friedkin, ma non di rinnovo", le parole di Mourinho. E sulla poca protezione del club: "Sono un libro aperto nel lavoro. Tutti sanno quello che penso".

(gasport)