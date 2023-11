"Ho imparato molto da Mourinho e da Matic". Queste le parole di Tahirovic, il giovane centrocampista svedese ceduto in estate dalla Roma all'Ajax per 7.5 milioni più il 15% sulla futura rivendita. "Lukaku è un ottimo giocatore e vedo che sta facendo bene. Sono contento sia alla Roma", le sue dichiarazioni. Il classe 2003 non sta brillando in Olanda: 5 presenze da titolare su 12 in campionato e 3 in Europa League su 4 match.

(Il Messaggero)