Super Romelu: 4 gol in mezz’ora con il Belgio

LEGGO (D. PETROSELLI) - I romanisti si godono un Super Big Rom. Nell'ultima giornata del Girone F di qualificazione a Euro 2024, infatti, il Belgio di Domenico Tedesco, già qualificato, affronta l'Azerbaigian. Con Romelu Lukaku scatenato: segna quattro gol in poco più di mezz'ora (17', 26'. 30', 37') e procura l'espulsione di Pascuar negli ospiti. In ogni caso Josè Mourinho e i suoi, dal prossimo weekend, non potranno più sbagliare: in quattro mesi saranno 20 le sfide, quelle che decideranno la stagione della squadra giallorossa. Venti partite almeno, che potrebbero essere 22 in caso di approdo diretto di Pellegrini e compagni agli ottavi di finale di Europa League (7-14 marzo) o addirittura 24 se dovessero passare per i playoff tra le seconde classificate di ogni girone e le otto "retrocesse" dalla Champions (dal 15 al 22 febbraio).