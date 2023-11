Karsdorp e Spinazzola favoriti per le fasce

Dppio ballottaggio sulle fasce in casa giallorossa. Il recupero di Spinazzola, tornato a disposizione, offre a Mourinho una soluzione in più a sinistra. L'ex Juventino può partire titolare anche perché Zalewski non è al top della forma e ha saltato la gara con lo Slavia per una sindrome influenzale. In lizza per una maglia anche El Shaarawy. Dalla parte opposta dovrebbe toccare a Karsdorp, rimasto a riposo a Praga e favorito su Kristensen e Celik. [...] Dovrebbe partire dalla panchina Pellegrini, assente dal match col Servette per una lesione al quadricipite della coscia destra: l'obiettivo è averlo titolare il 26 contro l'Udinese.

(Corsera)