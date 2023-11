Spinazzola c'è. Oggi provino per il capitano

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pellegrini torna in gruppo, arrivano le prime convocazioni per la nazionale. Dopo il ritorno da Praga nella mattinata di ieri, la Roma è tornata ad allenarsi nel primo pomeriggio a Trigoria in vista del derby di domani alle ore 18. Spinazzola non è al 100% ma dovrebbe comunque partire titolare, mentre punta a una convocazione Pellegrini. Il capitano giallorosso ha svolto parte del lavoro in gruppo e solamente nella rifinitura di oggi, grazie alla valutazione dello staff medico e alle sensazioni del calciatore - fuori da un mese per una lesione al flessore - si riuscirà ad avere un quadro completo per determinare se e quanto potrà giocare nella stracittadina.

Nella giornata di ieri sono inoltre arrivate le prime convocazioni per le nazionali. È arrivata la chiamata per Bove con l'Italia Under 21, mentre ritorna nella prima squadra polacca Zalewski dopo le due partite giocate con la selezione minore. Abbandoneranno per due settimane Trigoria anche Lukaku, Rui Patricio, Kristensen, N'Dicka, Celik e Aouar impegnati a rappresentare i loro paesi.