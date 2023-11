Smalling cercasi erede

Strana la vita. Fino a due mesi fa sembrava che alla Roma non si potesse più sperare di avere una difesa decorosa senza avere a disposizione Chris Smalling e adesso invece si pensa già alla possibilità di liberarsene per sostituirlo. [...] Si scopre che Smalling, a un passo dal compiere 34 anni (e dovrà essere pagato fino a quasi 36), finora ha giocato solo tre partite con questo bilancio: due sconfitte, un pareggio casalingo e sei gol al passivo. Poi la scomparsa dai campi di gioco per un perdurante fastidio al tendine del ginocchio che lo ha messo fuori causa. [...] Quelle simpatiche bizzarrie salutiste adesso, per José Mourinho, sono diventate un problema, perché l’inglese non vuole sottoporsi a quelle terapie antidolorifiche o antinfiammatorie classiche del calcio. [...]

Per questo, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, vengono monitorati diversi profili. Il primo è quello di Trevoh Chalobah, 24 anni, della Sierra Leone ma naturalizzato inglese, che finora non ha giocato neppure un minuto col Chelsea. [...] Occhio anche al francese Oumar Solet, 23 anni, difensore del Salisburgo. [...] Nel Tottenham c’è anche Eric Dier, 29 anni, che finora non ha giocato neppure un minuto. L’inglese, tra l’altro, ha anche il contratto in scadenza a giugno e quindi l’operazione potrebbe non essere impossibile. [...]

(gasport)