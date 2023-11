Slogan e striscioni antisemiti, faro sugli ultrà

Oltre mille uomini delle forze dell'ordine impegnati già da ieri sera nelle bonifiche attorno allo stadio Olimpico. Lungotevere chiuso da Ponte Milvio a piazzale Maresciallo Giardino, insieme con ponte Duca d'Aosta, tifoserie separate da un nutrito cordone di sicurezza, che si allungherà anche su piazza Mancini. In centro piazze presidiate per il dopo partita, per evitare che eventuali festeggiamenti di una delle due tifoserie possano essere occasione di scontri fra ultrà. Sono solo alcune delle misure decise ieri mattina dal tavolo tecnico in Questura che ha deciso le misure di sicurezza per il derby Lazio-Roma di oggi pomeriggio (ore 18). Giro di vite su striscioni e bandiere: vietato, come già annunciato nei giorni scorsi, l'ingresso qualsiasi messaggio che faccia riferimento all'attuale conflitto fra Israele e Hamas, così come a sfondo politico. […] Accertamenti della Digos e del Nucleo informativo sulle frange estreme del tifo biancoceleste e giallorosso, anche sulla Rete e sulle chat frequentate dagli ultrà per intercettare eventuali iniziative. In particolare è prevista in Curva Sud la presenza di una rappresentanza degli ultrà dell'Atletico Madrid, formazione che la Lazio affronterà a dicembre nell'ultimo turno di Champions League, gemellati con i romanisti. Non si esclude che arrivino a Roma anche delegazioni di tifoserie europee vicine anche ai laziali. I cancelli dello stadio apriranno alle 15. Previsti tre livelli di filtraggio, con metal detector.

(Corsera)