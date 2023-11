Slavia Praga, è la partita della vita. Mourinho pensa a Celik e Zalewski

Lo Slavia Praga non si nasconde: almeno per ora quella contro la Roma è la partita più importante della stagione. Mourinho, invece, deve pensare a gestire gli uomini anche in vista del delicato derby in programma per domenica prossima. Così, se la difesa sarà confermata (Mancini, Llorente, NDicka), anche se in porta toccherà a Svilar, sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Zalewski, anche se l’italo-polacco ieri accusava qualche linea di febbre che non lo hanno fatto andare in conferenza. (...) In attacco, invece, Dybala dovrebbe partire dalla panchina, mentre è probabile che venga chiesto uno sforzo a Lukaku, da affiancare a uno tra Belotti ed El Shaarawy. (...)

(gasport)