Si rivede Kumbulla, dubbio Mancini per il Servette

José Mourinho non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione. Ma un po’ di luce arriva. Kumbulla ieri ha svolto parte dell'allenamento con la squadra: lo Special aspetterà a esultare fino a quando non potrà giocare una partita vera. Al netto di Tammy, Marash e Smalling, per il quale non c'è una data certa di recupero, oggi a Ginevra potrebbe portare tutti (esclusi pure Azmoun e Kristensen che sono fuori lista): Renato Sanches ormai si allena con la squadra da venerdì e Mancini dovrebbe farcela. Il difensore ha accusato un dolore tendineo durante Roma-Udinese, ieri ha svolto la seduta di scarico in palestra e oggi effettuerà il test decisivo. Se tutto sarà in ordine e non ci saranno rischi, verrà convocato. […]

(Il Messaggero)