Sfida Lukaku, lo specialista punta la Lazio

Lukaku è stato un calciatore importante per l'Inter e durante la sua avventura in nerazzurro è andato a segno in 5 derby consecutivi, una striscia da record. Domani sarà il suo primo Derby della Capitale e vuole essere subito decisivo: è il suo obiettivo, se lo è dato quando è arrivato a Roma. Fino a questo momento il rendimento di Big Rom con la maglia giallorossa è stato più che soddisfacente: 9 gol in 13 partite, anche se negli ultimi tre match è apparso un po' stanco. Lukaku ha giocato 34 derby in carriera e ha collezionato 17 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Le reti siglate sono 11 e ora affronterà una Lazio a cui ha segnato solamente 2 gol in 6 match.

(corsport)