SERVETTE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio a centrocampo, davanti Lukaku e Dybala

Dopo la vittoria per 3-1 in campionato contro l'Udinese, la Roma è pronta a ripartire anche in Europa League. Obiettivo: vincere con quanti più gol possibili per tentare il sorpasso allo Slavia Praga ed evitare i play-off con le "retrocesse" della Champions League. In porta confermato il portiere di coppa Svilar, mentre in difesa Mancini dovrà fare gli straordinari insieme a Llorente e Ndicka. Sulle fasce pronti Celik ed El Shaarawy (confermato dallo stesso Mourinho nella giornata di ieri), mentre a centrocampo insieme a Bove c'è un doppio ballottaggio Cristante/Paredes e Pellegrini/Aouar. Davanti confermatissimi Lukaku e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.