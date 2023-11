Sarri punge Mourinho: a Praga con le riserve

Un successo fondamentale che rilancia le speranze della Lazio di qualificarsi agli ottavi di Champions nella settimana che si chiude con il derby. Maurizio Sarri è soddisfatto e lancia subito una frecciata a Mourinho che nei giorni scorsi ha fatto notare che la Roma avrà due giorni di riposo in meno. «Sì, ma loro giocheranno un'amichevole a Praga, Mou potrà schierare le riserve. Noi invece siamo reduci da questa battaglia con il Feyenoord». Sul calendario, però, Sarri è d'accordo col tecnico romanista_ «I calendari li fa gente estranea al calcio, non è una cosa intelligente mettere un derby alla fine di una settimana di coppa». La Lazio tra l'altro rischia di perdere per la stracittadina Luis Alberto e Zaccagni, usciti acciaccati dal match di ieri.

(gasport)