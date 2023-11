Sarri e Mourinho, derby da inventare

Mau non vede l'ora di restare e di diventare un'icona della Lazio, Mou non vede l'ora di intuire il suo destino perché tra il silenzio dei Friedkin e le battute di Pinto il suo futuro nella Roma sembra appeso a un filo. Mourinho desidera dare una bella lezione al suo rivale dopo lo scontro dialettico sugli ultimi impegni in Europa: i biancocelesti hanno battuto il Feyenoord, conquistando 3 punti fondamentali nel girone, mentre i giallorossi sono caduti a Praga e lo Special One se l'è presa con la squadra.

Sarri è innamorato della Lazio e ricambiato dalla società, Mourinho invece ha il contratto in scadenza ed è difficile immaginare un rinnovo. Il portoghese non ne può più di essere l'unico rappresentante della Roma pronto a scendere in campo per combattere contro le istituzioni e spesso anche contro gli arbitri. Mai difeso pubblicamente e mai sostenuto dalla proprietà, José sembra quasi un uomo solo al comando, chiuso nel suo castello con la squadra e il ponte levatoio sollevato.

(Il Messaggero)