Sarri contro Mou. Veleni di coppa tra «amichevoli» e «titoli vinti»

Il presente è un'Europa che può sorridere alla Roma (con una vittoria oggi in casa dello Slavia Praga - alle 18.45, Dazn e Sky - può arrivare la qualificazione diretta agli ottavi con Dybala che verrà risparmiato, almeno all'inizio). Sullo sfondo c'è però il derby di domenica in casa Lazio e proprio le gare continentali sono lo spunto per un botta e risposta tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho. «Noi favoriti secondo lui? La Roma si può permettere di giocare una sorta di amichevole in Coppa, mentre noi con il Feyenoord abbiamo fatto la guerra", (...) così Sani dopo la gara di Champions di martedì sera. "Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è lo Slavia, non io. Significa che lo Slavia è una squa-dra senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari, ho già detto che è un'ottima squadra e quello che fa la differenza tra gli allenatori è il modo di pensare alle partite. La differenza tra uno che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio questa mentalità". (...)

(Il Giornale)