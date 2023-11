Sanches resta in infermeria. Anche ieri non si è allenato con la squadra che domenica affronterà l'Udinese alla ripresa del campionato. A Trigoria sperano possa rientrare oggi, ma appare impossibile che possa partire titolare con i friulani. Mourinho valuterà se convocarlo o meno in base a quanti minuti potrà garantire. Il centrocampista ha accusato un problema muscolo tendineo a inizio settimana che gli ha fatto saltare le ultime tre sedute. [...]

(Il Messaggero)