Rui Patricio: "Grazie ai tifosi. Difficile la parata su Romagnoli"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Con la parata su Romagnoli Rui Patricio consacra il pareggio nel derby. Il portiere portoghese ha parlato dopo il match proprio riguardo il salvataggio decisivo sull’ex giallorosso: "Sono soddisfatto non solo per me ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha sbattuto prima a terra". L’estremo difensore è poi entrato nel merito della partita: "Abbiamo giocato bene, non era facile, dovevamo affrontare una buona squadra, tatticamente forte come noi. Abbiamo fatto di tutto per vincere, il pareggio è giusto per entrambi, è stata una gara molto equilibrata. Voglio ringraziare i tifosi - ha poi concluso il portoghese - perché ci hanno sostenuto e aiutato".