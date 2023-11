Rui Patricio decisivo: "Parata difficile"

Dopo tante critiche ricevute negli ultimi mesi, ieri Rui Patricio è stato decisivo con una gran parata su un colpo di testa di Romagnoli e ha fatto pace col pubblico. Il portiere portoghese è soddisfatto. "Non solo per me - le sue parole - ma per la squadra. La parata su Romagnoli non era semplice perché la palla ha prima sbattuto a terra". Dopo la gara di Praga è arrivata la reazione da parte della squadra.

"È stata una buona partita, molto difficile contro una squadra forte. Noi abbiamo fatto di tutti per vincere ma credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto per entrambe le squadre". [...] Dopo qualche malumore nei suoi confronti, sono arrivati anche degli applausi da parte della curva. "Quello che mi interessa è ringraziare i nostri tifosi perché ci hanno sempre aiutato e sostenuto".

(corsera)