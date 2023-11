"Romanista ebreo": sorelle influencer fanno post antisemita

Le solite offese. Giada e Beatrice Cavaleri, influencer di TikTok con circa 100mila follower, hanno pubblicato sui social l'immagine di un adesivo sul quale è stata stampata la scritta «romanista ebreo». Espressione usata per disprezzare in un colpo solo i tifosi giallorossi e chi è di religione ebraica. Nel corso di un loro video, realizzato durante il derby del 12 novembre, viene mostrato l'adesivo in direzione della Curva Sud. Le due ragazze si dichiarano tifose della Lazio, anche se la società gestita da Claudio Lotito si è sempre mossa contro qualsiasi forma di discriminazione. […]

(Corsera)