Romagnoli e Cristante, a questi due non si rinuncia mai

Tra i dubbi di formazione di Mourinho e Sarri non ci sono sicuramente Cristante e Romagnoli. A prescindere dalle scelte e dal modulo, il centrocampista giallorosso e il difensore biancoceleste la gara la giocheranno. Lo dicono i numeri: fino ad oggi entrambi hanno fatto quasi percorso netto. Due fedelissimi dei tecnici, che non ci rinunciano mai. […] Centrocampista centrale, mezzala e difensore, l'ex atalantino è stato utilizzato in tutte le posizioni da Mourinho e proprio questa sua duttilità lo rende indispensabile per tutti gli allenatori, compreso il c.t azzurro.

(Corsera)