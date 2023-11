Roma, via al tour de force: Mou ritrova Pellegrini

Parte domenica un tour de force che terminerà il 17 marzo con Roma-Sassuolo, decima giornata del girone di ritorno. Fino a quel giorno, infatti, la stagione del nostro calcio non avrà più soste e nel frattempo si saranno decisi i destini nelle coppe e si saprà con ragionevole certezza se i giallorossi saranno ancora in corsa per un posto in Champions. [...] Considerando che la prossima sarà una settimana con tre incontri – Udinese, trasferta in Svizzera contro il Servette giovedì e poi a Reggio Emilia domenica contro il Sassuolo -, lo Special One dovrà dosare le forze dei disponibili ma allo stesso tempo non potrà fare troppi calcoli: la sconfitta di Praga in Europa League costringerà infatti i giallorossi a vincere con il maggior numero di gol di scarto le due partite che mancano per provare a centrare il primo posto nel girone per evitare i play-off con le retrocesse dalla Champions. [...] in attacco, con Belotti, Azmoun ed eventualmente El Shaarawy le alternative non mancano, così come sulle fasce con Spinazzola (piace al Galatasaray che lo vorrebbe già a gennaio) favorito su Zalewski. Per concedere qualche rotazione ai tre centrali di difesa, Mourinho potrebbe decidere di arretrare in una delle tre partite Cristante. [...]

(Corsera)