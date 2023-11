ROMA-UDINESE: le probabili formazioni dei quotidiani. Un solo cambio rispetto al derby: Pellegrini torna titolare

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo e alle ore 18 affronterà l'Udinese allo Stadio Olimpico nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al settimo posto in classifica con 18 punti, mentre i friulani sono sedicesimi a quota 11.Mourinho continuerà a schierare il blocco difensivo composto da Mancini-Llorente-Ndicka davanti a Rui Patricio. Sugli esterni ci saranno Karsdorp e Spinazzola, mentre a centrocampo da segnalare il ritorno da titolare di capitan Pellegrini, il quale affiancherà Paredes e Cristante. Il peso dell'attacco è invece affidato alla coppia Lukaku-Dybala. Lo Special One ha quindi praticamente confermato la formazione utilizzata nel derby, inserendo solamente Pellegrini al posto di Bove.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

