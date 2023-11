Roma su Milenkovic. Caccia alla Champions col serbo di rinforzo: "Il mio futuro? Non si sa mai..."

Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Roma e, considerando l'emergenza in difesa, ora forse anche più di prima. Smalling non c'è mai stato, Ndicka partirà per la Coppa d'Africa e Kumbulla dovrebbe tornare a disposizione tra circa un mesetto. I giallorossi stanno quindi correndo al riparo e tra i nomi presenti sul taccuino c'è proprio Milenkovic. La Fiorentina chiede circa 20 milioni e chissà se vorrà mai darlo ad una diretta competitor. Il giocatore, che percepisce un ingaggio da superstar (3.3 milioni a stagione), a Trigoria piace e la Roma vorrebbe provarci. "Il futuro? Amo Firenze, qui mi trovo a mio agio. Ma ora non posso prevedere cosa riserverà per me il futuro...". Insomma, se dovesse arrivare un'offerta potrebbe anche pensarci. Il discorso però appare difficile per gennaio, motivo per cui potrebbe decollare a giugno, soprattutto nel caso in cui la Roma dovesse piazzarsi tra le prime quattro. Tra le alternative ci sono Solet del Salisburgo ma costa tanto, Dier del Tottenham, Chalobah e Sarr del Chelsea. Considerando anche i rapporti tra Friedkin e Boehly, possibile che sia proprio questa la strada più facile da percorrere.

(gasport)