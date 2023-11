Roma, si può ancora vedere il cielo

Torna Dybala oggi all’Olimpico ed è una gran bella notizia per la Roma e i tifosi, ma va gestito per assecondare i suoi noti problemi muscolari. E, come Paulo, anche Renato Sanches, ma non sappiamo quanto tempo sarà in grado di giocare, per motivi molto simili. Se qualcuno avesse voglia di fare il furbo, o l’idiota, si ricordi ciò che all’inizio ha spiegato con sincerità Mourinho: se non avessero avuto problemi, certi giocatori la Roma non avrebbe potuto permetterseli. Chiaro, no? [...] Noi rischiamo di perdere questo allenatore, a fine contratto, per eccesso di solitudine. E dico noi, perché forse la Roma lo ha messo in conto, visto l’atteggiamento. Intanto godiamoci i recuperi e, a partire dal Lecce, una rimonta che ci vede a soli 5 punti dal quarto posto. È possibile vedere un po’ di cielo, però bisogna vincere tante partite e molti scontri diretti.

(Il Messaggero)