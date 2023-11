Roma, Mou si gode il pieno in attacco. Lukaku c’è sempre, Dybala va gestito

È tornato Paulo Dybala. La coppia dei sogni con Lukaku si è riformata e José Mourinho ha di nuovo il reparto offensivo al completo. Adesso la vera priorità è che gli infortuni restino alla larga il più possibile. Per riuscirci sarà necessario gestire il reparto senza sovraccaricare chi è più fragile (Dybala) e dare qualche chance in più a chi ha dimostrato di potersela meritare (El Shaarawy e Belotti) o a chi è stato utilizzato col contagocce (Azmoun). [...] Stephan ha scalzato anche Belotti (eccetto con il Monza) nel periodo in cui Dybala era in infermeria per la lesione distrattiva al collaterale mediale. Non è escluso che possa partire titolare anche domenica con il Lecce, per garantire alla Joya un rientro più graduale. [...]

Tra le due partite c’è il giovedì di Coppa contro lo Slavia Praga, una trasferta che potenzialmente può chiudere il discorso qualificazione. [...] Tornerà Paredes a centrocampo (è squalificato con il Lecce) e forse Lukaku verrà risparmiato in vista del derby, partita in cui potrebbe rientrare anche Pellegrini dall’infortunio al flessore. Da quando Romelu è arrivato a Trigoria, non ha mai goduto di un turno di riposo. [...] L’unico che può far male a suon gol. Fino ad oggi ne ha segnati otto, ma il lavoro che compie a vantaggio dei compagni è inestimabile. [...] Tra gli attaccanti a disposizione c’è anche Azmoun, per adesso chiamato in causa troppo poco (47 minuti in totale) per fare la differenza. [...]

(Il Messaggero)