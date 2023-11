Roma, le corsie esterne piene di "buche"

l modo in cui Dumfries si è "preso gioco" di Zalewski durante la gara con l’Inter, e le scorribande di Dimarco, autore dell’assist vincente per il gol di Thuram, contro Kristensen, hanno evidenziato ancora il punto debole della Roma sulle fasce laterali. [...] La "colpa" è di un mercato basato sulle occasioni (Kristensen), sulla difficoltà di cedere (Karsdorp) e su qualche scelta (il veto alla cessione di Spinazzola in Arabia) che si sta rivelando sbagliata. A destra non c’è un vero e proprio padrone. All’arrivo in prestito di Kristensen sarebbe dovuta seguire la cessione di Karsdorp, che non si è concretizzata un po’ per carenza di opportunità e un po’ perché l’olandese dopo pochi giorni di ritiro ha capito che si sarebbe potuto giocare una maglia da titolare. [...]

A sinistra la situazione non è migliore. Domenica contro il Lecce all’Olimpico (ore 18) non ci sarà Spinazzola, che nonostante un rendimento altalenante è risultato comunque il migliore tra gli esterni sinistri. [...] Zalewski è in costante involuzione: le promesse di due anni fa non sono state mantenute, e anche la nazionale polacca lo ha retrocesso in Under 21. [...] Dovrà essere il g.m. Pinto, col supporto dei Friedkin, a intervenire già nel mercato di gennaio o aspettare la fine della stagione, quando sarà chiaro il futuro suo, di Mourinho e di un bel po’ di calciatori della rosa.

(corsera)