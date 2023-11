Roma, l’attacco non segna più

Il terzo attacco del campionato s’è inceppato. […]

Lo zero la fa spesso da padrone quando si vanno ad analizzare le conclusioni della squadra di Mourinho: nessuna nel primo tempo contro l’Inter e con lo Slavia, zero tiri nello specchio invece nella ripresa con la Lazio. Gli expected gol sono la logica conseguenza: 0,12 a Milano, 0,3 a Praga, 0,34 nel derby. Non può quindi essere un caso se, fermandosi a domenica, Lukaku inizia a sbracciarsi dopo tre minuti chiedendo un pallone giocabile. […] Più che di uomini, quindi, il problema è nella manovra. Ancora una volta la Roma palesa i suoi limiti nel non riuscire a organizzare allo stesso tempo difesa e attacco. Quando funziona il primo stecca il secondo e viceversa. Paradossalmente il distacco dalla Champions s'è ridotto ma si fa la corsa su una squadra, il Napoli, in piena crisi che ha esonerato l'allenatore. […] Lo scorso anno la Roma era talmente letale da segnare più di un gol su tre (38%) da palla inattiva. Ora è ferma ai tre centri (13%) di Belotti, Mancini e Pellegrini (più un rigore di Dybala). Anche qui spiegare il regresso non è difficile. Sapete il numero di corner calciati nelle ultime 3 gare (Inter, Slavia e derby) nelle quali si è rimasti a secco? Uno, con la Lazio.

(Il Messaggero)