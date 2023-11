Roma, la rosa è sfiorita. Quanti prestiti: in 3 anni valore sceso dell’8,5%

«La rosa della Roma è migliore di quella che ho trovato. Rispetto l’opinione di tutti, ma su questo non ci sono dubbi». La firma è quella di Tiago Pinto, il general manager della Roma, direttamente dal palco del Social Football Summit 2023, a cui ha preso parte due giorni fa, nella pancia dello Stadio Olimpico. [...] Dall’arrivo di Pinto nella Capitale il valore della rosa non solo non è migliore, ma è anche peggiorato. L’ultima Roma costruita prima dello sbarco del dirigente portoghese, quella del 2020/21, aveva infatti un valore totale di 395,65 milioni di euro, quella attuale si attesta a 362,15. In mezzo, poi, ci sono altre due stagioni: 381,25 milioni nel primo anno di Mou, 361,37 lo scorso anno, l’unico con un valore più basso rispetto alla rosa attuale. Insomma, tra la Roma che Pinto ha ereditato e quella attuale c’è una differenza di 33,5 milioni, pari ad un -8,5% (che potrebbe essere però compensato dall’arrivo di Mou sulla panchina giallorossa). [...] «Il tempo ci dirà come è andata la Roma – ha detto ancora Pinto – Abbiamo fatto tante cose difficili e io avevo un compito: lasciare la Roma meglio di come l’ho trovata. Finanziariamente non c’è dubbio, in due anni andrà anche molto meglio». Con l’obiettivo, ovviamente di migliorare ancora di più la rosa giallorossa.

(Gasport)