Roma, il futuro in 40 giorni

La Roma adesso non può più sbagliare. Alla ripresa dalla sosta avrà di fronte un calendario che deciderà gran parte della stagione, quindi del suo futuro. [...] Per questo Mourinho sta studiando, e lo ha fatto già prima del derby, una Roma un po’ più audace. Diversa da quella vista contro l’Inter, ma coraggiosa (a tratti) come nella stracittadina. Quindi un baricentro più alto, una trasmissione del pallone più veloce e delle linee di passaggio più pulite e verticali. [...] A questo deve aggiungersi un po’ di grinta in più, soprattutto da determinati giocatori: per quello la cura Mou sarà più che sufficiente.

Si parte dalla sfida contro l’Udinese, poi una serie di partite no stop che passano dal campionato alla Coppa Italia fino all’Europa League. [...] Il Servette a Ginevra, poi tre giorni dopo il Sassuolo in trasferta. [...] Mourinho poi sfiderà in Coppa Italia la Cremonese, per poi proseguire con Fiorentina, Sheriff , Bologna, e poi la serie di big match. Tante partite, troppe da affrontare senza rinforzi. Quelli già in squadra, almeno per il momento. Quindi Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches, i due elementi che tanto sono mancati a centrocampo e che adesso sono pronti a tornare per dare sostanza e qualità al reparto. Ma anche per far rifiatare chi in questa prima parte di stagione ha dato tutto. Quindi Cristante e Bove. [...]

(corsport)