Roma, i giorni della svolta

Ci sono gol che cambiano la stagione. Quello di Lukaku si candida a diventarlo. La forza del boato espresso dall'Olimpico l'altra sera alla rete del belga, è come se avesse risvegliato il mondo Roma dal torpore. Di una stagione anonima, di addii annunciati, di lamentele tanto oggettive quanto stantie, di un perenne giorno della marmotta in attesa dell'ineluttabile. E inve-ce, se ci si commuove ancora per un gol al Lecce (Romelu), se si festeggia dopo aver trionfato in Qatar sotto la Curva Sud come se non ci fosse un domani (Dybala), vuol dire che questa squadra ha ancora molto dire. E soprattutto lo ha Mourinho che oltre ai natali a Setubal deve avere anche qualche avo di Vicenza. Sì, perché le 9 vite dei gatti José se le è già divorate da tempo. […] la Roma sparita, piano piano inizia a rivedersi. I 100 minuti di Dybala hanno sorpreso tutti. Sanches è tornato e me ha disputati una ventina utili per ritrovare un minimo di condizione e continuità. E ora, come annunciato da José, tocca a Spinazzola e Pellegrini, entrambi sulla via del recupero. In un campionato dove ad eccezione dell'Inter, non c'è una squadra che non abbia e palesi difetti, c'è ancora tempo per risalire. La settimana appena iniziata rappresenta quindi una grande opportunità. Soprattutto per non disperdere le emozioni e gli effetti di quel boato che ha risvegliato la Roma e il suo mondo.