Roma Femminile perde pezzi

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Archiviati gli impegni delle Nazionali, Spugna è alle prese con una brutta notizia in vista del big match di domenica in casa della Juventus (prima a pari punti con la Roma): Bartoli sarà indisponibile. Il capitano giallorosso in Nazionale ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra; tempi di recupero da accertare ma non ci sarà a Torino. Assenza che si unisce a quella di Serturini che per una lesione di primo grado all'adduttore ha saltato le gare di Nations League e sarà ancora out. Doppia tegola quindi per il tecnico che però fino ad ora, vincendo tutte le sfide di campionato e battendo all'andata e al ritorno il Vorskla nei preliminari di Champions, ha constatato quanto la rosa ampia sia in grado si sopperire alle assenze, seppur importanti.

Intanto il mister sta pian piano ritrovando tutte le calciatrici per preparare lunch match; sono 17 le giallorosse convocate in questi giorni dai rispettivi ct: le azzurre Bartoli, Di Guglielmo, Giacinti, Giugliano, Greggi, Glionna e Linari, con Tomasselli a disposizione dell’Under 23; i portieri Ceasar (Romania) e Korpela (Finlandia); Feiersinger (Austria), Kramzar (Slovenia) e l’elvetica Aigbougun; Valdezate si è unita all’Under 23 spagnola, Minami e Kumagai al Giappone e Viens al Canada.

Nel frattempo sono stati ufficializzati i rinnovi di Glionna e Greggi, entrambi già nell'aria dallo scorso anno. In attesa di ritrovare anche le calciatrici volate oltre oceano (Minami, Kumagai e Viens sono tornate ieri a Roma e oggi si alleneranno) Spugna sta lavorando nella prima parte di seduta con tutte, per poi programmare il resto in base ai minutaggi avuti dalle giocatrici in Nazionale. La sentita sfida è alle porte: continua il testa a testa Roma-Juve e le campionesse d'Italia vogliono arrivarci al meglio.