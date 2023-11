Roma con il mal di gol: 5 reti nelle ultime 6 gare

entrambi convalescenti (eterni dirà sarcasticamente qualcuno). Il tecnico - che non ha chiuso al rinnovo - avrà 12 giorni per rimetterli a nuovo e proseguire la corsa Champions . Il capitano, che ha saltato ancora la Nazionale e giocato solo 312' in A finora, è rimasto in panchina nel derby. Il portoghese è entrato mostrando un notevole ritardo di forma che potrà essere colmato in questa pausa. Anche contro la Lazio, infatti, la Roma ha mostrato di avere una carenze di idee una volta arrivata sulla trequarti.