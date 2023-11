Roma, Azmoun ha ritrovato la strada del gol

Se Azmoun tornerà quello dello Zenit potrà esserci utile. D’altronde, se non avesse avuto qualche problema a Leverkusen, oggi non sarebbe qui». Josè Mourinho lo aveva detto nel giorno dell’annuncio dell’arrivo dell’iraniano nella Capitale, quando la piazza era arrabbiata per il mancato acquisto di un centravanti (dopo poche ore sarebbe sbarcato Lukaku ma nessuno lo sapeva), che Sardar Azmoun sarebbe stato utile alla Roma. Dopo un periodo di ambientamento e il superamento dell’infortunio che si era portato dietro dalla Germania, l’iraniano sta cominciando a ritagliarsi il suo spazio nella Roma. Con il gol realizzato contro il Lecce, che ha dato il via alla rimonta, Azmoun ha scalato le gerarchie dell’attacco. [...]

(Corsera)