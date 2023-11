Roma, arrivano le star centrali

C’è tanta Roma che ha fretta di sprigionare energia. La sosta servirà anche a questo, a perfezionare cioè la condizione atletica di alcuni. Contro l’Udinese, alla ripresa del campionato, potrebbero andare tutti in panchina per lasciare spazio inizialmente a Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Pellegrini e Spinazzola. Dieci uomini per cinque caselle. Un bel vedere. [...]

Con Pellegrini e Renato Sanches la Roma sarebbe (sarà) finalmente una squadra da primi posti, almeno dalla mediana in su.

(Corsport)