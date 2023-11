Si corre verso il sold out per Roma-Ajax, seconda partita della fase a gironi della Women's Champions League in programma giovedì alle ore 21. In meno di un giorno sono stati venduti oltre 1500 biglietti sui 2000 a disposizione. Il costo dei tagliandi va dai 3 euro ai 50 per i per i posti migliori dello Stadio Tre Fontane.

(corsport)