Ritoccata la terapia conservativa per Smalling: indisponibile anche dopo la sosta

Ancora niente Smalling. Neppure la sosta, salvo miracoli, restituirà alla Roma il difensore più forte. I problemi al ginocchio non sono spariti e richiederanno una paziente terapia conservativa, che il professor Andy Williams ha leggermente ritoccato dopo il recente consulto a Londra. [...] Impossibile in questo momento stimare il giorno del rientro: il 26 novembre, giorno della partita contro l'Udinese, saranno passati quasi tre mesi dall'ultima partita giocata da Smalling. La preoccupazione di Mourinho è alta, soprattutto perché mancano le alternative in difesa. [...]

Se non altro però tra due settimane dovrebbero essere in buona forma Dybala e Renato Sanches e Pellegrini tornerà a disposizione. Con una rosa qualitativamente e quantitativamente più ricca farà meno paura il ciclo di sfide che attendono la squadra: dopo Udinese e Sassuolo, inframmezzate dalla trasferta di Europa League contro il Servette, il calendario propone sei scontri diretti consecutivi tra dicembre e gennaio. Per la Roma è il momento della verità.

(corsport)