Ripulito Campo Testaccio: "Un patrimonio della città"

È un’enorme buca piena di sterpaglie Campo Testaccio, ma da ieri un po’ meno. A cadenza annuale, il 3 novembre giorno in cui si ricorda Roma-Brescia del 1929 prima partita giocata nello storico stadio, un gruppo di volontari del Roma Club Testaccio taglia le erbacce. Con loro anche la mascotte giallorossa a simboleggiare la vicinanza della società. [...] Ora come all’epoca l’intenzione dell’attuale giunta è ridargli vita. Ma come? Lo ha spiegato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, presente ieri sul luogo assieme ad alcuni esponenti del Roma Club Testaccio e a Lucia Bernabè responsabile Relazioni istituzionali della Roma: "Qui a Campo Testaccio fino ad un anno e 11 mesi fa volevano farci dei campi da padel, abbiamo stoppato il progetto e verificato che esista un concessionario". [...]

Il riferimento di Onorato risale al 2021 quando un ex dirigente della Roma, con una sua società, ha presentato al Campidoglio un progetto di riqualificazione dell’area che prevedeva campi da padel, una piscina e una grande parete per arrampicate. Prima ancora, l’idea era di realizzare un nuovo centro sportivo, offrendo parcheggi sotterranei a un privato. In entrambi i casi non se ne fece nulla. [...] La Roma ha dimostrato sempre di essere molto interessata al destino di un impianto che Silvio Sensi, padre di Franco presidente del terzo scudetto giallorosso, ha contribuito a costruire: "Mi auguro che l’amministrazione capitolina possa dare il giusto lustro a un patrimonio della nostra città", ha scritto sui social Rosella Sensi ex presidentessa giallorossa. [...]

(Il Messaggero)