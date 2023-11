Rinnovare Mourinho? Il peso della Roma e quello dei romanisti

[...] Anche un grande allenatore, è ovvio, dovrebbe essere innanzitutto giudicato in base ai risultati. Mourinho può vantare performance europee di valore assoluto. [...] Di contro sono venuti a mancare i risultati in campionato. Un sesto e un settimo posto (al netto della penalizzazione della Juve) sono davvero un misero bottino. [...] Non c'è dubbio che nel giudizio dei Friedkin peserà anche il rapporto con il club. E, va detto, Mourinho non è mai stato tenero con la sua società. [...] Però è anche vero che il lato aziendalista di Mourinho si è esaltato nel lancio e nella valorizzazione dei giovani.

[...] In tutto questo c'è però un altro elemento da prendere in considerazione: il rapporto con i tifosi. In altre occasioni, di fronte a risultati altalenanti, ci sarebbe stata una profonda spaccatura tra la gente. Nel caso di Mourinho no.

E allora viene da chiedersi: quanto deve pesare nella decisione finale l'amore che la gente sta dimostrando verso il proprio condottiero? Deve prevalere il progetto societario o il volere del pubblico? Sei mesi ancora e avremo una risposta che, comunque, farà molto discutere. Perché anche questo è il destino dei grandi allenatori.

(gasport - A, Vocalelli)