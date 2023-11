Riecco Sanches, riparte dopo 50 giorni. Mou può schierare la Joya dall’inizio

Renato Sanches c’è. Ma sempre detto a bassa voce, visto il momento. Poi si vedrà se scenderà in campo già domani contro il Lecce oppure in Europa League giovedì prossimo in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga per cercare di mettere minuti nelle gambe in vista del derby. Ma intanto il portoghese rientrerà tra i convocati di José Mourinho (che oggi parla in conferenza stampa e che qualche dubbio sull’utilizzo lo potrebbe sciogliere) dopo quasi 50 giorni dall’infortunio contro lo Sheriff. [...]

Un recupero fondamentale per lo Special One, visto che in rosa non ha nessuno con le caratteristiche di Renato Sanches, quel centrocampista capace di attaccare con continuità l’area avversaria, ma anche in grado di azzannare palloni in mezzo al campo. [...] Paredes è squalificato (in mezzo spazio a Cristante) mentre torna Dybala tra i disponibili e almeno uno spezzone lo dovrebbe fare, difficile in campo dal primo minuto, anche se Mou sembra avere questa tentazione. [...]

(Il Messaggero)