Renato Sanches sparito, Aouar e Paredes deludenti. Si salva solo Lukaku

Ad eccezione di Lukaku, che tiene alta la media, finora il mercato della Roma può considerarsi deficitario. Se infatti l’attaccante belga è una delle poche (forse l’unica) note positive della prima parte della stagione, quasi nessuno tra i calciatori arrivati in estate è riuscito a lasciare il segno. [...] È dal centrocampo che arrivano le delusioni più grandi: Paredes, Aouar e Sanches sulla carta erano considerati tre titolari, al punto di mettere in crisi le sicurezze di Cristante e Pellegrini, con Bove considerato l’ultimo in ordine di importanza. Tra i tre nuovi il solo Paredes sta giocando con continuità, ma il rendimento non è quello che ci si aspetterebbe da un campione del mondo. [...] Utilizzato con il contagocce anche Azmoun: 48 minuti complessivi spalmati su 5 gare di campionato, visto che in Europa non è utilizzabile perché non è stato inserito nella lista Uefa.

(Corsport)