Renato Sanches si allena. Ma non parte

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della trasferta di Ginevra. Saranno tutti a disposizione di Mourinho nella ripresa di questa mattina alle 10.30, compreso Mancini, che aveva accusato dei problemi fisici contro l'Udinese. Ci sarà anche Renato Sanches, che ieri si è allenato individualmente al Fulvio Bernardini. Il portoghese, viste le condizioni meteo avverse in Svizzera - prevista pioggia e clima gelido - potrebbe rimanere nella Capitale ad allenarsi, rendendosi disponibile contro il Sassuolo ed evitando così una trasferta pesante.

Chi invece partirà con il gruppo domani è Edoardo Bove, che ha rilasciato una lunga intervista a "Star Casinò Sport", sponsor dei giallorossi. Il classe 2002 ha parlato innanzitutto del suo rapporto con Mourinho: "Si basa tutto sulla fiducia, se un tecnico crede in te si crea subito sintonia, ed è quello che è successo con José. Voglio dargli più opzioni possibili a centrocampo, nelle giovanili ho ricoperto un po' tutti i ruoli, ma mi piace giocare da mezzala, perché posso buttarmi in avanti e fare gol". Edoardo ha poi voluto sottolineare le emozioni di vestire la maglia della Roma: "Provo le stesse sensazioni di quando ero piccolo. Mi ricordo ancora il giorno in cui varcai il cancello di Trigoria per il provino, fu entusiasmante. Quando cresci acquisti consapevolezza e ora ne capisco ancora di più l'importanza".