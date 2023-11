Renato Sanches, 520.000 euro all’ora: finora per la Roma una scelta sbagliata

"Tutto ciò che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile, il sottoscritto”. Firmato Tiago Pinto, il general manager della Roma, che del connazionale ha parlato lo scorso 5 settembre, assumendosi tutto il peso di un’operazione (finora) fallimentare. E, ad oggi, con Renato Sanches è andato sì sostanzialmente tutto male, se è vero che la sua ultima apparizione risale al 21 settembre scorso, 42 giorni fa, quando il portoghese ha dovuto abbandonare il campo in Sheriff-Roma dopo appena 28 minuti di gioco. E che, soprattutto, finora ha giocato la miseria di 98 minuti, costando sostanzialmente 523.968 euro per un’ora di gioco. (...) Mou spera di poterlo finalmente riavere per le prossime partite: magari non domenica prossima per il Lecce, forse per lo Slavia Praga, di certo (spera) per la Lazio.

(gasport)