Al fischio finale al Dall'Ara gli animi erano accesissimi perché i giocatori del Bologna sfottevano quelli della Lazio ormai al tappeto. L'accenno di rissa iniziata in campo con Patric è proseguita nel tunnel verso gli spogliatoi, ma - almeno così giurano a Formello - non si è mai arrivati al contatto fisico. Romagnoli era fra quelli più infuriati. (...) Martedì arriverà il comunicato con le sanzioni, c'è ansia in vista del derby.

(Il Messaggero)