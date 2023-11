Quel vizio del gol nel recupero. Mou: "È la vittoria dei tifosi"

«La partita l'hanno vinta i tifosi della Roma». José Mourinho non ha dubbi, la rimonta giallorossa è stata merito dello Stadio Olimpico, di un'intera tifoseria che non ha mai lasciato sola la squadra. Neanche al 91', con il Lecce in vantaggio e lo spettro della sconfitta ormai acquisito. «I ragazzi e il pubblico sono stati straordinari. A pochi minuti dalla fine, quando la sconfitta è vicina, quando la squadra gioca in maniera caotica, di solito non è normale avere questa passione tra tifosi e calciatori. Ho allenato tanti club, sono stato in tanti stadi, ma la connessione che c'è qui a Roma è unica» (...) L'ottavo e nono gol segnato nei minuti di recupero raccontano una squadra che non molla mai: «Ci sono vittorie importanti, altre decisive. Oggi è stata una vittoria emotivamente importante, a fine partita lo spogliatoio era molto felice. Siamo una grande famiglia e meritavamo questa vittoria». Ottavo posto ma a soli quattro punti dalla zona Champions, l'obiettivo principale della stagione: «L'ho detto alla fine del primo tempo ai ragazzi. È un weekend strano, in cui tante big perdono punti. Dovevamo approfittarne». (...)

(La Repubblica)