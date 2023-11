Primavera, Roma convincente: 2-0 al Cagliari

IL TEMPO (M. VIT.) - La Roma Primavera supera in trasferta il Cagliari con un convincente 2-0 e balza al quinto posto in classifica (in coabitazione con Empoli e Atalanta). Dopo la sconfitta interna con la Juventus, i giallorossi ritrovano compattezza e gioco portando a casa tre punti fondamentali per riprendere la corsa verso le posizioni di vertice.

La Roma scende in campo decisa ad indirizzare subito la partita nel verso giusto e già al quarto minuto passa in vantaggio con Cherubini, bravo a trovare il gol con un destro dalla distanza che non lascia scampo a Wodzicki. Padrona del campo, la squadra di Federico Guidi raddoppia alla mezz’ora, quando Oliveras mette in area e Miakar non perdona. Nella ripresa, sardi a caccia del gol che potrebbe riaprire il match, ma Marin chiude la porta sfoderando diverse parate decisive.