IL TEMPO - La Roma Primavera batte 1-0 il Verona e sale al quarto posto in classifica. Dopo un'espulsione per parte (Joao Costa e Riahi) a decidere l'incontro è un gol di Cherubini, che al 69' trova il sette con un tiro da fuori area. In pieno recupero, occasionissima per gli ospiti con Millocci, ma sul suo colpo di testa Marin compie un miracolo e salva il risultato.