Primavera, domani Cagliari-Roma

IL TEMPO (M. VITELLI) - Domani tocca alla Roma, che alle 11 scende in campo a

Cagliari. I giallorossi si presentano all'appuntamento dopo la sconfitta interna con la Juventus e con una posizione di classifica da sistemare. In nove gare disputate, infatti, il gruppo di Federico Guidi ha portato a casa solamente quattordici punti, un bottino che la piazza esattamente a metà dell'elenco. Intanto contro lo Slavia Praga, ha fatto il suo esordio in Prima Squadra l'ennesimo "bambino" di Mourinho: Joao Costa. Esterno classe 2005, il brasiliano è entrato in campo al minuto 84' prendendo il posto del campione del mondo Leandro Paredes.